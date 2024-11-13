Пуртов: предприниматели могут купить коммерческое помещение в Тверском районе

В Москве выставили на аукцион нежилое помещение свободного назначения, располагающееся в Тверском районе на первом этаже дома по адресу: Весковский переулок, 3. Суммарная площадь объекта — 142,6 кв. м, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Помещения на первых этажах жилых домов в районах с развитой инфраструктурой традиционно используются для коммерческих целей и очень востребованы у московских предпринимателей. Данный объект имеет свободное назначение и подходит для открытия кафе, магазина или аптеки», — отметил Пуртов.

Он добавил, что объект располагается вблизи станции метрополитена «Новослободская». Благодаря этому победитель торгов может рассчитывать на высокий клиентский поток. Стоимость лота определят во время торгов 3 декабря.

Помещение подключено к основным коммуникациям и имеет отдельный вход с 1-1 Миусской улицы.

Заявки принимают до 21 ноября. Для участия в торгах необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

Москва регулярно выставляет коммерческие объекты на торги. Сейчас предприниматели могут выбрать более чем из 300 нежилых зданий и помещений.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.