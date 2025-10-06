Пуртов: предприниматели могут купить 2 нежилых помещения в Бабушкинском районе

Предприниматели могут приобрести два нежилых помещения в Бабушкинском районе Москвы на городских торгах. Объекты небольшой площади могут заинтересовать представителей малого бизнеса, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что приобретение помещения для бизнеса на городских торгах — это удобная и простая процедура, доступная как физическим, так и юридическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей. На Инвестиционном портале Москвы представлены объекты недвижимости разных ценовых категорий и площади, расположенные по всему городу.

«Тех, кто рассматривает варианты небольшого метража, могут заинтересовать два помещения в Бабушкинском районе по адресам: Осташковская улица, д. 7, к. 1 и Радужная улица, д. 15, к. 2. Их площадь составляет 31,1 и 20,3 кв. м соответственно», — сказал Пуртов.

Он уточнил, что подать заявку можно до 16 и 29 октября. Одно из помещений находится на первом этаже, другое — в подвале, оба имеют свободное функциональное назначение. Коммуникации включают электричество, водоснабжение и канализацию, а в здании на Осташковской улице также присутствует газоснабжение.

Торги состоятся 28 октября и 7 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».