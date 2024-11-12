Пуртов: на западе Москвы на продажу выставили 7 нежилых помещений

Столица выставила на продажу 7 нежилых помещений , которые расположены на западе города. Для предпринимателей на аукционах доступны объекты площадью от 52,7 до 426,6 кв. м, сообщил Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что объекты, расположенные на цокольных и первых этажах жилых зданий, популярны у предпринимателей столицы.

«Свободное назначение помещений, а также расположение в местах с высоким пешеходным трафиком предоставляют широкие возможности для бизнеса. Сейчас на торги по продаже выставлены 7 таких объектов в районе Кунцево», — сказал Пуртов.

Он уточнил, что объекты в зависимости от лота реализуют в электронной форме на открытых аукционах с 22 ноября по 17 декабря.

На первом этаже новостройки на улице Маршала Сергеев а располагаются 5 помещений. В них предприниматели могут открыть пункты выдачи заказов, аптеки, магазины и кафе. Еще 2 объекта площадью 426,6 и 165,8 кв. м расположены в подвалах жилых домов на Партизанской и Молодогвардейской улицах. Победители аукционов могут использовать их для мастерских, центра киберспорта или фитнес-клуба, а также оборудовать по своему усмотрению. Все объекты обладают отдельными входами, подключены к основным коммуникациям — водоснабжению, канализации и электричеству.

Заявки принимают с 13 ноября по 5 декабря. Чтобы участвовать в торгах, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Столица активно выставляет на аукционы коммерческие объекты. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2014 года продажи недвижимости города увеличились в 13 раз. На аукционах продают и сдают в аренду коммерческие помещения, здания, машино-места, участки под возведение частных домов или землю для магазинов, ресторанов, кафе и домов быта. Также предлагают и нестационарные объекты торговли.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.