Пуртов: на торги выставили нежилое помещение в Раменках

Бизнесмены могут приобрести коммерческое помещение свободного назначения площадью свыше 300 кв. м на Мосфильмовской улице в районе Раменки, выставленное городом на открытые торги. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике столицы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Раменки — район с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Это делает его привлекательным для бизнеса. Здесь расположены МГУ имени Ломоносова, парки, торговые и деловые центры.

«На открытом аукционе предприниматели могут приобрести коммерческое помещение, расположенное в доме 55 на Мосфильмовской улице. Объект площадью 308,5 кв. м подходит для организации практически любого вида бизнеса, включая размещение детского технопарка, школы ИТ или иностранных языков и других учреждений», — отметил Пуртов.

Объект расположен на цокольном этаже и имеет отдельный вход. Коммуникации — электричество, водоснабжение и канализация — уже подведены.

Подать заявку можно до 19 июня, а торги состоятся 1 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет разнообразное имущество на торги, а ознакомиться с объектами можно на инвестпортале города. В разделе «Имущество от города» (https://investmoscow.ru/tenders/) размещены фото, документы, условия сделок и даже 3D-туры по объектам.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».