Пуртов: на торги выставили 6 нежилых помещений в Даниловском районе

Бизнесменам предлагают купить на аукционах нежилые помещения в Даниловском районе. Столица выставила на продажу шесть коммерческих объектов свободного назначения. Об этом сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Даниловский район имеет богатую историю, а также здесь находятся популярные места, которые привлекают и жителей, и гостей города. Развитая инфраструктура, включая транспортную сеть и социальные объекты, делает его привлекательным для бизнеса.

«Пять помещений, выставленных на торги, находятся в западной части района недалеко от станций метро „Шаболовская“, „Тульская“ и „Серпуховская“. В шаговой доступности от объектов — Донской монастырь, Даниловский рынок, парк „Серпуховской Вал“ и другие достопримечательности. Шестое помещение возле станции метро „Автозаводская“ расположено в непосредственной близости от Культурного центра ЗИЛ», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 7 по 21 апреля.

Два помещения расположены в здании, признанном выявленным объектом культурного наследия. Это один из исторических домов для рабочих фабрики «Гознак» по адресу: Люсиновская улица, д. 64, к. 1. Их площадь составляет 144,5 и 157,8 кв. м. Еще один объект площадью 558,5 кв. м находится в доме на ул. Лестева, д. 21/61, к. 1, который входит в состав регионального объекта культурного наследия — жилого комплекса «Хавско-Шаболовский». Все работы здесь требуют согласования с Департаментом культурного наследия Москвы.

Остальные три помещения находятся по адресам: Пересветов переулок, д. 9; 6-й Рощинский проезд, д. 1; Люсиновская улица, д. 53. Их площадь — 130,1, 512 и 28,7 кв. м соответственно.

Все здания подключены к основным коммуникациям, а три помещения имеют доступ к газоснабжению.

Аукционы пройдут с 16 по 30 апреля. Для участия потребуются усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на платформе «Росэлторг».

В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — информацию об форме и условиях реализации, документацию и фотографии.