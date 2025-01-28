Пуртов: на торги выставили 3 коммерческих помещения на западе Москвы

На городские торги выставлено три нежилых помещения площадью от 128,1 до 683,6 кв. м на западе Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что в Москве у предпринимателей спросом пользуются расположенные в районах с развитой инфраструктурой коммерческие объекты на цокольных и первых этажах жилых домов, а также в подвалах. Аукционы пройдут с 3 февраля по 11 марта в электронной форме.

«Сейчас город предлагает два объекта на продажу и один под аренду в районе Проспект Вернадского. Победители торгов смогут открыть в них разные предприятия сферы услуг: магазины, аптеки, пункты выдачи заказов, образовательные и другие учреждения, а в арендном лоте — заведения общественного питания», — пояснил Пуртов.

На улице Удальцова и на Ленинском проспекте располагаются два помещения свободного назначения площадью 683,6 кв. м и 128,1 кв. м. На улице Лобачевского находится третий объект площадью 566,4 кв. м, предназначенный для открытия заведений общепита. Все лоты подключены к основным коммуникациям — водоснабжению, канализации и электричеству. Заявки на участие в торгах (в зависимости от лота) закончат принимать в период с 29 января до 27 февраля.

В столице на торги регулярно выставляют коммерческие объекты. На данный момент предпринимателям доступны более 290 нежилых помещений и зданий. Для участия в аукционах необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разные коммерческие объекты, витриной которых является Инвестиционный портал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».