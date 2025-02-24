Пуртов: на торгах реализуют коммерческое помещение на западе Москвы

На западе Москвы предпринимателям доступно для приобретения на аукционе коммерческое помещение свободного назначения площадью свыше 2,7 тыс. кв. м. Объект располагается в районе Тропарево-Никулино, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На городских торгах можно найти как небольшие, так и крупные объекты площадью несколько тысяч квадратных метров. Например, сейчас в районе Тропарево-Никулино доступно помещение площадью 2756,9 кв. м», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что у помещения имеется отдельный вход, а само оно занимает подвал и два этажа.

Объект расположен вблизи Тропаревского лесопарка в жилом районе по адресу: улица Академика Анохина, д. 42, к. 2. Расположение помещения позволит обеспечить бизнесу стабильность потока клиентов.

Заявки принимают до 6 марта, а торги проведут 18 марта на электронной торговой площадке «Росэлторг». Чтобы участвовать, необходима усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке.

В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.