Пуртов: на севере Москвы выставили на торги 3 коммерческих помещения

В столичном районе Бескудниковский на аукцион выставлены 3 помещения со свободным назначением и площадью от 595,8 до 707,6 кв. м. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что коммерческая недвижимость, расположенная в районах с развитой инфраструктурой, у столичных предпринимателей пользуется популярностью.

«Сейчас город предлагает 3 таких объекта в Бескудниковском районе Москвы. Большая площадь и свободное назначение помещений позволят победителям торгов открыть в них, например, супермаркет, ресторан, фитнес-клуб или культурно-досуговое учреждение», — сказал Пуртов.

По его словам, стоимость лотов будет определена во время открытых торгов 26 февраля.

Помещения находятся на первых и вторых этажах жилого дома, расположенного в пешей доступности от станции метрополитена «Селигерская» по адресу: Дмитровское шоссе, д. 86, к. 6. Все объекты подключены к основным коммуникациям и имеют отдельные входы.

Заявочные кампании завершатся 18 февраля. Для участия в торгах необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.