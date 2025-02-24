Пуртов: инвесторы смогут открыть бизнес в историческом здании в центре Москвы

На продажу выставлено нежилое здание площадью около 1,5 тыс. кв. м, расположенное в Большом Спасоглинищевском переулке. Об этом сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Двухэтажное здание, построенное в 1860 году, расположено в районе с высоким пешеходным трафиком и развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся станция метро „Китай-город“ и транспортный узел на Славянской площади», — отметил Пуртов.

Он добавил, что инвестор сможет открыть в помещениях гостиницу, учреждение здравоохранения или другой вид бизнеса.

Здание подключено ко всем основным коммуникациям и расположено на земельном участке, который признан выявленным объектом археологического наследия.

По словам заместителя управляющего делами Мэра и Правительства Москвы Андрея Березина, ранее в нем была поликлиника, но с 2022 года объект не эксплуатируется и находится на консервации. Земельный участок под зданием имеет вид разрешенного использования «здравоохранение», однако инвестор при желании может его изменить.

Заявки принимаются до 13 марта, а торги пройдут 25 марта. Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг».

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