Пуртов: инвесторы могут арендовать здание для детсада в Останкинском районе

В Останкинском районе Москвы инвесторы могут арендовать помещение под частный детский сад. На городские торги выставлено право аренды объекта недвижимости площадью свыше 1 тыс. кв. м. Победитель аукциона сможет организовать здесь дошкольное учреждение, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что столица активно поддерживает бизнес, открывающий частные детские сады и школы. С 2013 года для них действует льготная программа — «1 рубль за квадратный метр в год», позволяющая арендовать помещения на особых условиях.

«Воспользоваться возможностями программы сможет будущий арендатор недвижимости по адресу: Новомосковская улица, д. 9, стр. 1, 2. Заявочная кампания продлится до 23 июня, а торги пройдут 26 июня», — отметил Пуртов.

В состав лота входят два здания: одно предназначено для образовательной деятельности, второе является котельной. Их суммарная площадь — 1074,8 квадратных метра. В основном здании уже проведены коммуникации: электричество, водоснабжение и канализация.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Москвы Екатерины Соловьевой, арендатор обязан открыть частный детский сад как минимум на 60 мест. Договор будет подписан с победителем торгов по ставке, установленной в ходе аукциона.

«Она будет действовать на время проведения ремонта, объем которого инвестор должен будет определить и согласовать с городом. При косметическом ремонте предприниматель должен будет начать образовательный процесс через шесть месяцев после заключения договора, при капитальном — в течение полутора лет, на реконструкцию отводится три года», — пояснила Соловьева.

После выполнения всех условий предприниматель получит право на аренду по сниженной ставке — 1 рубль за квадратный метр в год. Срок действия договора составит 49 лет.

Аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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