Психиатр приобрела жилье в Красногорске по «Социальной ипотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло врачу из городского округа Красногорск переехать из съемной квартиры в собственную, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ирина Петрушина работает психиатром в ГБУЗ МО «Красногорская больница». Ее стаж подходит к 20 годам. Обладательница сертификата отмечает актуальность своей профессии.

«Сейчас люди часто испытывают стресс, переживают тяжелые жизненные ситуации. Я помогаю им совладать с собой, вернуть душевное равновесие, соответственно, найти силы устоять перед обстоятельствами», — рассказала Петрушина.

Долгое время Ирина снимала квартиру. Постоянный рост цен на аренду вынудил ее задуматься о приобретении своего жилья. По совету коллеги Петрушина решила подать документы на участие в «Соципотеке».

«Программа очень выручила меня. Я купила „однушку“ на вторичном рынке. Для экономии времени выбрала сразу с готовым ремонтом. Уже переехала. Теперь до работы я хожу пешком. Пройтись по свежему воздуху — это прекрасно в любое время года!» — поделилась врач.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.