Проверка строительства школы № 7 прошла в Дзержинском

В настоящее время в Дзержинском на улице Угрешская продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса средней школы № 7. Ход работ на данном объекте проинспектировал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Рабочие приступили к монтажу системы отопления, оконных блоков. На следующей неделе строители приступят к устройству фасадных конструкций.

«Работы идут по графику. Задействовано около 50 рабочих и 5 единиц техники. В ходе совещания с подрядчиком мы проработаем вопрос об увеличении рабочей силы на объекте до 120 человек. Поставлена задача — сдать образовательный центр к сентябрю 2025 года» — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В блоке школы на 1 100 мест разместятся учебные классы, актовый и спортивные залы, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения.

В блоке детского сада, рассчитанного на 100 мест, разместятся групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, медблок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также в здании запланированы помещения для кружковой работы и занятий творчеством. Будет выполнено комплексное благоустройство территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.