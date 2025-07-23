Проверка нестационарных торговых объектов продолжается в Богородском округе

В Богородском округе продолжается масштабная работа по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этой неделе в центре внимания проверяющих оказались нестационарные торговые объекты в Старой Купавне. В рамках исполнения требований Кодекса об административных правонарушениях на одной из точек было осуществлено изъятие товара, реализация которого нарушала установленные законом нормы.

Туча мух и других насекомых, облепивших ягоды и фрукты, грязные картонные коробки, лежащие на земле — картина не из аппетитных. Объект на ул. Чкалова, вблизи д. 2 сотрудники управления потребрынка проверили по жалобам жителей. Всего в Старой Купавне планируется демонтировать 4 объекта.

Внешний вид объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг играет большую роль в создании внешнего облика муниципалитета и комфортной городской среды. Поэтому вопрос размещения и демонтажа нестационарных торговых объектов находится на контроле у главы округа Игоря Сухина.

С 2022 года по настоящее время демонтировано более 160 объектов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сотрудники Управления по вопросам потребительского рынка и услуг продолжают обследовать объекты, обладающие признаками самовольно размещенных.

В 2025 году запланирован демонтаж 51 нестационарного торгового объекта, на сегодняшний день демонтировано 17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.

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