Против нарушений: в Подмосковье введут новый порядок возведения частных домов

Подмосковье с 2026 г начнет эксперимент по борьбе с хаотичной частной застройкой

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года собственники садовых участков смогут автоматически получать планы земельных участков (ГПЗУ), сообщает 360.ru .

Мера направлена на упорядочивание сферы жилищного строительства и садовых домов, таким образом власти намерены прекратить хаотичную застройку и конфликты между соседями.

План владельцы новых домов смогут получить в течение 30 дней на сайте госуслуг, электронную или обычную почту. В документе будут прописывать минимальные отступы от границ участка, максимальную высоту зданий и допустимую площадь застройки. В случае нарушения кадастровый инженер может отказать в регистрации дома.

Ежегодно в Московской области поступает около 1000 жалоб на несоблюдение пожарных и строительных норм: соседи обращаются по поводу затенения участков, плотной застройки и угроз возгорания. Эксперимент поможет решить эти проблемы.

При этом инициатива не коснется зарегистрированных до 2026 года построек, а упрощенный порядок строительства останется без изменений.