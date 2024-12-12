Прошла встреча с дольщиками столичного ЖК «Квартал Триумфальный»

С дольщиками проблемного столичного ЖК «Квартал Триумфальный» провели встречу, в которой приняли участие представители органов власти и застройщика, передает пресс-служба департамента гражданского строительства Москвы.

Встреча прошла на территории объекта по адресу: Москва, район Фили-Давыдково, кв. 1-2, корп. 18, 18 А.

«В настоящее время за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — отметил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дольщикам рассказали о текущих работах на объекте. В настоящее время завершается монтаж индивидуального теплового пункта, ведется прокладка основных инженерных коммуникаций, заканчиваются работы по усилению несущих конструкций.

«До конца месяца на объект будет подано тепло от временных котельных. Это позволит проводить внутренние отделочные работы и разводку внутренних коммуникаций. Также представители КП „УГС“ сообщили дольщикам о том, что до конца года на строительную площадку будет завезено лифтовое оборудование производства ОАО „Щербинский лифтостроительный завод“, — сказал генеральный директор Московского Фонда защиты прав дольщиков Владимир Шимин.

Также представители КП «УГС» сообщили дольщикам о том, что до конца года на строительную площадку будет завезено лифтовое оборудование производства ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».