Прокуратура просит изъять земли в Долгопрудном

При поддержке Минэкологии Подмосковья органы прокуратуры продолжают планомерную работу по изъятию земель из незаконного пользования. Очередной судебный иск подан межрайонной природоохранной прокуратурой в Долгопрудненский городской суд. Предмет спора — два незаконно сформированных земельных участка в Долгопрудном, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники прокуратуры обратились к нам за помощью в ходе проведения проверки, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Совместно удалось установить, что на обоих участках, принадлежащих физическому лицу, расположены пруды без названия, образованные притоком Клязьминского водохранилища. Общая площадь пересечения участков с береговыми полосами водных объектов превышает 8 тысяч квадратных метров, это сравнимо с площадью двух футбольных полей».

Помимо этого, участки гражданина полностью находятся во втором поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения Москвы. Учитывая, что они относятся к категории земель промышленности, имеется риск загрязнения водных объектов в результате хозяйственной деятельности. В исковом заявлении прокуратуры просит суд изъять часть земель из незаконного владения и внести в единый государственный реестр недвижимости сведения об ограничениях на использование земель в красных линиях границ зоны санитарной охраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.