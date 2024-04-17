Прокуратура оценит законность земельных участков около реки в Ступине

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выехали в городской округ Ступино, чтобы проверить информацию гражданки о нарушениях, допущенных вблизи деревни Починки. Заявительница рассказала о них в ходе личного приема министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Глава Минэкологии Фирсов отметил, что женщина сообщила о том, что в водоохранной зоне реки Лопасня незаконно размещаются отходы.

«Помимо этого, она заподозрила, что ряд земельных участков сформирован с нарушением законодательства», — сказал глава ведомства.

В ходе выездного обследования, проведенного с участием жителей и старост деревень Починки и Лапино, признаки нарушения подтвердились.

Предварительно установлено, что ряд участков имеет пересечения с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной Лопасни. Кроме того, в водоохранной зоне реки размещены грунты, изъятые при строительстве подъездной дороги к коттеджному поселку.

Акт осмотра направлен министерством в Межрайонную природоохранную прокуратуру, которая вправе оценивать законность формирования земельных участков. Вопрос остается на контроле надзорных органов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.