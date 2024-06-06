Производству из Балашихи на ПМЭФ выделили земельный участок

«Фабрика Вентиляции ГалВент» — это единственная компания в России на рынке вентиляционных систем, использующая автоматизацию на производстве. 2 года назад Московская область вышла с предложением предоставить производству свою площадку для развития. Подписание соглашение было на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В рамках национального проекта «Земля за 1 рубль» в Балашихе выделили участок земли более 9 га.

«Мы оформили заявку и получили 9 гектар за 1 рубль в аренду на 5 лет, чему мы несказанно благодарны, потому что теперь сэкономленные средства, которые мы бы потратили на покупку земли, мы вложим в автоматизацию производства и сделаем это предприятие еще более современным. Это позволит нам купить более совершенные станки. Соответственно, мы можем вложить деньги в образование персонала и в повышение квалификации», — сказал директор по развитию Олег Логинов.

За последние два года в рамках программы импортозамещения предприятие закупает и применяет оборудование, которое производят в России. Например, на производстве установлено оборудование, которое является лучшим на мировом рынке — это 2 лазерных станка с IPG — источником. Станки создают на предприятии в Санкт- Петербурге.

«Галвент» также активно развивается и в сфере обучения сотрудников. Так, в рамках национального проекта «Производительность труда» идет обучение специалистов. Кроме того, на базе производства планируют создать большой образовательный кластер для обучения специалистов из других компаний.

«Есть такой национальный проект „Производительность труда“. Занимается им Федеральный центр компетенции. Мы в эту программу вступили полтора года назад. Соответственно, нас по ней отучили. Мы на одном участке внедрили ее, а теперь тиражируем на остальные участки. Мы обучили двух своих внутренних тренеров, которые дальше уже учат наш коллектив. Соответственно, следующая ступень, на которой предприятие может подняться — это уже стать площадкой, на которой обучают другие предприятия. То есть, к нам будут привозить другие предприятия, которые только вступают в этот проект. И уже на базе наших знаний и умений, в том числе при помощи нас и Федерального центра компетенции, мы уже будем обучать именно приемам бережливого производства», — отметил Олег Логинов.

В настоящий момент идет строительство нового производственного здания, его площадь — более 12,5 тысяч квадратных метров. Благодаря строительству будет создано 470 новых рабочих мест, объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей. Закончить работы компания планирует в 4 квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 80% соглашений, которые подписываются на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), всегда реализуются.

«За все годы мы проанализировали количество подписавших соглашение и их процент реализации. 80% — 8 из 10 соглашений, которые мы подписываем, они реально реализуются. То есть эффект достаточно высокий», — сказал Воробьев.