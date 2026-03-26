Производство в Очаково-Матвеевском создаст более 2 тыс рабочих мест

Готовность инновационного производственного комплекса, строящегося на западе столицы в рамках двух городских программ, составляет свыше 30%, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Комплекс возводится в рамках масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда. Эти меры поддержки являются ключевыми инструментами развития городской экономики, позволяя формировать современные производственные площадки и создавать рабочие места вблизи жилых районов. Площадь нового инновационно-производственного комплекса составит почти 208 тыс. кв. м. После завершения работ на площадке будет создано более двух тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов», — уточнил Гарбузов.

На данный момент проект перешел в активную строительную фазу. Подготовительный цикл завершен, ведется монтаж железобетонного каркаса: устанавливаются сборные колонны, балки и плиты перекрытия, выполняется устройство монолитной распределительной плиты пола. Параллельно продолжается устройство фундаментов и монтаж каркаса здания.

«Строительство промышленных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов способствует экономическому развитию и внедрению инновационных решений. С 2022 года инвесторы могут получить от города землю для строительства производств в рамках МаИП по льготной ставке. Так, в 2024 году город предоставил более 9,2 гектара для возведения производственного комплекса в районе Очаково-Матвеевское. Договор льготной аренды за один рубль в год был заключен сроком на пять лет. За это время инвестор должен выполнить строительные работы на площадке и уведомить город о завершении реализации проекта», — считает министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Строительный цикл объекта проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Одной из ключевых особенностей проекта станет логистическая концепция, предусматривающая систему вертикального сообщения, благодаря которой грузовой и строительный транспорт сможет подниматься на все уровни здания, включая эксплуатируемую кровлю. Такое решение позволит максимально эффективно использовать полезную площадь и повысить скорость погрузочно-разгрузочных операций для будущих резидентов.

Сергей Канаев, директор департамента коммерческой недвижимости Sezar Group, отметил, что индустриальный парк на ул. Рябиновая, 42 станет первым в России проектом, предназначенным сразу для нескольких видов использования, включая пищевое производство. По его словам, это создает условия для формирования внутри парка полноценной производственной экосистемы.

«Мы закладываем модель синергии между резидентами. Например, крупное пищевое предприятие становится ядром, вокруг которого размещаются небольшие производственные компании, обеспечивающие его сырьем, упаковкой или сопутствующей продукцией. Вся кооперация выстраивается внутри одной площадки — без необходимости логистики между разными индустриальными парками. Это снижает издержки и ускоряет производственные процессы», — резюмировал Канаев.

МаИП реализуются в городе с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики.

