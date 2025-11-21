Производственно-складской комплекс RIVO systems начал работу в Балашихе

Открытие нового производственно-складского комплекса «RIVO systems» состоялось 20 ноября в Балашихе. В мероприятии приняли участие представители областных и муниципальных властей, а также руководство предприятия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Комплекс «RIVO systems» создан на базе компании ООО «Тайм» и размещен на территории инженерно-технического комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров. Новый объект стал важным этапом развития промышленного потенциала и реализации программ импортозамещения в Московской области.

На церемонии открытия председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что строительство предприятия проходило в сложных условиях, однако санкции способствовали развитию собственных технологий и переосмыслению производственных процессов. По его словам, проект подтверждает эффективность политики импортозамещения.

Rivo Systems позиционируется как российский бренд инженерной сантехники, ориентированный на выпуск современных инсталляционных и монтажных систем для строительной отрасли. На первом этапе предприятие запускает производство инсталляций для скрытого монтажа и монтажных профилей.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова подчеркнула, что запуск нового производства создает рабочие места и обеспечивает дополнительные налоговые поступления, что способствует росту доходной части бюджета и улучшению условий для жителей региона.

Компания ООО «Тайм» переехала в Балашиху в 2022 году, заключив договор аренды земельного участка по программе «Земля за 1 рубль». Открытие комплекса позволит обеспечить российский рынок продукцией, ранее зависимой от западных поставок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.