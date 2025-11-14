Производитель утеплителя расширяет свое производство в Кашире

В городском округе Кашира на 80% завершены работы по строительству нового производственного здания, которое позволит расширить линейку продукции подмосковного предприятия. Работы проходят в рамках реконструкции существующего предприятия, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Застройщик повысит противопожарную защиту существующего здания за счет создания внутреннего противопожарного водопровода, усилит фундамент и для опирания ферм и балок перекрытия кровли, обновит электропроводку и систему вентиляции. Кроме того, компания строит новый производственный блок, где наладит выпуск рулонного вспененного утеплителя — до 500 рулонов в смену.

В существующем корпусе по завершении реконструкции будут осуществлять изготовление полиэтиленовой пленки — до 40 штук в день.

Накануне инспекторы Главгосстройнадзора провели профилактический визит на объект. В ходе мероприятия специалисты ведомства проконсультировали застройщика по вопросам соблюдения проекта организации строительства.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию компания намерена в первом квартале 2026 года. В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных систем и отделка внутренних помещений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.