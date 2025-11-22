Производитель лапши, чипсов и овсянки реконструирует производство в Серпухове

Более 2,5 тыс. кг картофельных чипсов в час смогут выпускать на подмосковном предприятии российской дочерней компании международной группы Mareven Food Holdings Ltd. после реконструкции существующего производства. Производитель расширяет существующее здание с 40 до 65 тыс. кв. м — более чем на треть. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Работы ведутся под надзором инспекторов Главгосстройнадзора Подмосковья, которые в ходе проведения обязательных проверок следят за тем, чтобы реконструкция осуществлялась в строгом соответствии с проектом.

Вторая очередь реконструкции стартовала в третьем квартале 2024 года, завершат ее в 2026 году.

После увеличения склада и пристройки к нему корпуса по переработке овощей, здесь наладят производство картофельных чипсов и хлопьев со вкусом краба, соли, сметаны и лука, сыра и бекона. Объемы выпуска составят 2,6 тонны продукции в час. Еще одна линия предназначена для розлива газированных напитков в тару — отсюда будет выходить 20 тыс. банок с напитками ежечасно.

Параллельно компания возводит новый производственный комплекс, который позволит значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

Полностью завершить работы намечено на 2028 год. Застройщик — производитель более 160 наименований продуктов питания под брендами «Роллтон», BigBon, Rollberry и др. А число сотрудников компании составляет 1500 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.