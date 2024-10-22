Производитель духов начнет выпускать флаконы в Серпухове

На объекте выполнен монтаж несущих и ограждающих конструкций, а также блочно-модульной котельной. Кроме того, завершено устройство кровли и наружных инженерных сетей. В настоящее время ведется монтаж внутренних инженерных систем. Стройготовность комплекса оценивается в 60%.

Площадь здания составит более 3 тысяч квадратных метров. Комплекс будет выпускать тару и этикетки для парфюмерной продукции этого же производителя, среди которой: духи, одеколоны, душистые и туалетные воды, шампуни и кондиционеры для волос, гели для душа, дезодоранты.

Благодаря строительству производственно-складского комплекса в Оболенске создадут 50 новых рабочих мест.

В реализацию проекта инвестировано 100 млн рублей. На всех этапах застройщика сопровождают менеджеры центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Ожидается, что возведение объекта будет завершено в мае 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.