Производитель духов начнет выпускать флаконы в Серпухове
Фото - © Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства производственно-складского комплекса в рабочем поселке Оболенск в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба ведомства.
На объекте выполнен монтаж несущих и ограждающих конструкций, а также блочно-модульной котельной. Кроме того, завершено устройство кровли и наружных инженерных сетей. В настоящее время ведется монтаж внутренних инженерных систем. Стройготовность комплекса оценивается в 60%.
Площадь здания составит более 3 тысяч квадратных метров. Комплекс будет выпускать тару и этикетки для парфюмерной продукции этого же производителя, среди которой: духи, одеколоны, душистые и туалетные воды, шампуни и кондиционеры для волос, гели для душа, дезодоранты.
Благодаря строительству производственно-складского комплекса в Оболенске создадут 50 новых рабочих мест.
В реализацию проекта инвестировано 100 млн рублей. На всех этапах застройщика сопровождают менеджеры центра содействия строительству при правительстве Московской области.
Ожидается, что возведение объекта будет завершено в мае 2025 года.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.
«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.