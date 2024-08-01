Профилактические работы завершились центре «Дельфин» в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершили профилактические работы и косметический ремонт в оздоровительно-образовательном центре «Дельфин». Центры, расположенные в городе Видное и поселке Развилка, вновь готовы принять как любителей, так и профессиональных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«ентр известен своими стандартами безопасности и качеством воды, которое поддерживается на высоком уровне.

«Бассейн закрывался с 1 июля на месяц для проведения профилактических работ и косметического ремонта. За это время были проведены необходимые технические проверки, заменено некоторое оборудование и расходные материалы, включая кварцевый песок в системах фильтрации. Почистили пластины, которые вырабатывают ионы серебра и меди, поэтому на сегодняшний день, к 1 августа, весь бассейн идеально чистый», — сказала директор оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Она добавила, что небольшой ремонт включил в себя и мелкие работы, которые освежили помещение.

Данный центр является одним из самых популярных мест для занятия плаванием и другими видами спорта как для детей, так и для взрослых в Ленинском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.