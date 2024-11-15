Проекты образовательных учреждений Подмосковья стали лауреатами Build School

В рамках фестиваля BUILD SCHOOL 2024 пять проектов образовательных учреждений Московской области получили признание профессионального сообщества. Каждый из проектов демонстрирует инновационный подход к созданию современных образовательных пространств. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Build School — единственная в России выставка и конкурс, где специалисты архитектуры, строительства и образования совместно работают над созданием качественной среды для школьников и дошкольников. Уже в восьмой раз фестиваль привлекает внимание всех, кто искренне интересуется состоянием российского образования. «Мы видим, как школы становятся лучше, детские сады — привлекательнее. Архитекторы стали мощным ядром профессионалов, понимающих, что и как строить для будущего поколения», — отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Московская область традиционно принимает участие в конкурсе проектов образовательных учреждений. Школы и детские сады Подмосковья оснащаются современным оборудованием и реализуются в соответствии с актуальными дизайнерскими концепциями, что позволяет создать оптимальные условия для развития талантов подрастающего поколения.

В этом году пять проектов Подмосковья стали лауреатами BUILD SCHOOL.

«Архитектура в целом — это всегда про будущее, это про шаг вперед. Мы работаем во благо нынешних и будущих поколений, потому что среда, которую мы создаем сегодня, непосредственно формирует сознание ребенка и то, каким образом он будет смотреть на окружающий мир. Это большая ответственность. Лучшие работы, представленные на конкурс, вдохновляют нас на новые свершения, на поиск еще более совершенных подходов. Это взаимный обмен, стимулирующий нас всех расти и развиваться, создавая лучшую среду», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, выступая на церемонии награждения.

Золотой диплом в номинации «Лучший объект для повторного применения»получил проект детского сада на 180 мест, реализованный в городских округах Подольск и Солнечногорск, авторы — бюро «АРХПРОЕКТ». Особенностью проекта стала круглая форма здания, обеспечивающая компактность и максимальное естественное освещение. Центральным элементом является двухсветный музыкальный зал с прозрачными перегородками.

«Такая форма детского сада, по нашему мнению, может стать для детей запоминающимся образом, отличным от любого окружающего его здания. Кроме того, это и оптимальная с экономической точки зрения конфигурация помещений», — отметил главный архитектор проекта Дмитрий Котенев.

Серебряным дипломом в номинации «Лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств» отмечен Областной технолицей им. В. И. Долгих в городском округе Истра, авторы — бюро «Чехарда».

В номинации «Лучший объект нового строительства» дипломы получили сразу два проекта: детский сад на 120 мест в Реутове, авторы — «ЛАБВА ПРО», отличающийся модернистским дизайном с чистыми линиями и обилием естественного света. И воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест в Люберцах, авторы — бюро «АРХИКРЕДО», объединяющий школу, спортивный блок и детский сад в единую функциональную структуру.

В номинации«Лучшее решение реконструкции и модернизации» отмечены дизайн-решения студенческого комплекса «Руза» в Волоколамском городском округе, авторы — лаборатория дизайна НИУ ВШЭ. Проект включает обновление территории и создание современного жилого корпуса с библиотекой и гостиной, оформленными работами студентов школы дизайна.

Все проекты-лауреаты демонстрируют стремление Московской области к созданию современной и комфортной образовательной среды, соответствующей актуальным требованиям к организации учебного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.