Продолжается восстановление дома № 22 по улице Веллинга в Подольске

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает восстановительные работы в многоквартирном жилом доме № 22 на улице Веллинга в Подольске, пострадавшем от крупного пожара. За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», сообщила жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Пожар произошел этим летом. Огнем было охвачено порядка 1000 квадратных метров на мансардном этаже здания.

Подрядной организацией в доме были проведены следующие работы:

разбор завалов после пожара;

обследование здания и разработка технических решений;

проведение охранных мероприятий (был выполнен навес из пологов по всей площади кровли, оконные проемы закрыты армированной пленкой);

монтаж временных систем ЦО, ХВС, ГВС и КНС;

заглушка системы водоснабжения на нижних этажах.

Также была возведена часть перегородок, собраны фермы кровельной конструкции с внутренней стороны дома. В конце декабря прошлого года активно велись работы по монтажу стропильной системы, восстановлению кирпичной кладки и несущих конструкций, а также вентиляционных каналов.

В праздничные дни с 31.12.2024 по 03.01.2025 на объекте было обеспечено наличие дежурных (не менее 2 человек). Сегодня работы были возобновлены. Планируется к середине января смонтировать стропильную систему и пароизоляцию, а до конца февраля — восстановить кровельное покрытие и вентканалы. Все работы по плану завершатся до конца мая текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.