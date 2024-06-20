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Продолжается строительство школы на 1100 мест в селе Лайково Одинцовского округа

В Одинцовском округе в селе Лайково продолжается строительство новой школы на 1 100 мест. В настоящий момент идет возведение монолитных конструкций и вертикальная планировка спортивного ядра, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подрядчик приступил к кирпичной кладке наружных и внутренних стен. Застройщиком выступает группа «Самолет-Лайково». Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что общая строительная готовность объекта составляет 23%. Основные задачи на текущий год — полностью выполнить контур здания, а также пустить по временной схеме отопление, чтобы приступить к отделочным работам и нарастить темп.

«Все работы по строительству образовательного учреждения совпадают с графиком. Поручил сократить сроки, чтобы объект был сдан к 1 сентябрю 2025 года. Здание будет выполнено по самым последним требованиям проектирования. Большие, светлые окна в классах, многофункциональный актовый и спортивный залы, современное оборудование», — подчеркнул Андрей Иванов.

Как доложил руководитель проекта Владимир Зубарев, после завершения монолитных работ застройщик перейдет к установке инженерного оборудования, ИТП, вент-камер и насосных станций. Школа станет частью большого образовательного комплекса на 4000 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.