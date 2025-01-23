Продолжается строительство 2 блоков парогазовых установок Каширской ГРЭС

Продолжается модернизация Каширской ГРЭС. В настоящий момент выполнены работы по устройству фундаментов под каркас главного корпуса, ведется монтаж металлоконструкций, кровли, ограждающих конструкций. Наносится антикоррозийная и огненная защиты на металлоконструкции главного корпуса, устраиваются силовые полы, перекрытия, фундаменты под основное и вспомогательное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каширы.

Монтируются котлы № 1-4 с переходными газоходами, мостовые краны, дымовые трубы № 1, 2, цирководы энергоблоков № 1 и 2, циркуляционной насосной станции, вентиляторных градирен, КРУЭ 220 кВ, теплохолодного склада и металлоконструкции здания химводоочистки. Также устраиваются фундаменты под баковое хозяйство, химводоочистку, строительство очистных сооружений.

Старт модернизации Каширской ГРЭС дал губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генеральными директорами ПАО «Интер РАО» и АО «Силовые машины».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с подведением итогов года затронул тему электроснабжения. Он отметил, что в 2024 году регион побил рекорды по энергопотреблению.

Воробьев подчеркнул, что правительство вместе с ПАО «Россети» и «Мособлэнерго» реализует большую программу, стоимость которой составляет 148 млрд рублей. По его словам, Московский регион обратился к президенту по вопросу модернизации системы энергоснабжения. Федеральное правительство поддержало инициативу.

«Успели (в Подмосковье — ред.) в этом году побить рекорд энергопотребления. <…> Наша задача перевести все на 10 или 20 кВ. Это предполагает строительство новых питающих центров», — заявил Воробьев.

Он отметил, что питающие центры открывают в Чехове, Домодедове, Одинцове. Все это имеет принципиальную важность для качественного энергоснабжения, которое заметно растет во всем Московской регионе.