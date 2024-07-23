Продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах

Депутат Госдумы Роман Терюшков напомнил, что реновация стадиона «Торпедо» в Люберцах общей площадью 48 тысяч квадратных метров будет выполнена в рамках госпрограммы по строительству социальной инфраструктуры и народной программы партии «Единая Россия», передает пресс-служба администрации городского округа.

Такой масштабной реконструкции на стадионе не было никогда. По задумке архитекторов все здания на территории стадиона (крытые трибуны, ФОК, КПП) будут оформлены в единой стилистике с выразительными деталями.

«Стадион «Торпедо» — это особое место притяжения для люберчан, которое имеет богатую историю и для многих теплые воспоминания о своих первых победах. Благодаря обращениям жителей этот объект вошел в народную программу и получил поддержку в регионе. Наш президент в обращении к Федеральному Собранию предложил за счет федеральных ресурсов строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов в год. Сюда включены не только специальные комплексы, но и универсальные быстро возводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. На эти цели за 6 лет будет направлено порядка 65 млрд рублей из федерального бюджета», – отметил Терюшков.

Проект реконструкции стадиона в Люберцах предусматривает футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, новый ФОК общей площадью почти 2,5 тысяч квадратных метров. Здесь появятся современные плоскостные спортивные объекты для занятий на свежем воздухе: площадки для выполнения нормативов ГТО, беговые дорожки, площадки воркаута, тяжелой атлетики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.