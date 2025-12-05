Продолжается капремонт Подольского центра детского творчества

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В настоящий момент фасадные работы завершены на 80%, в здании ведутся отделочные работы, монтаж окон.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью. В центре творчества будут созданы все условия для занятий ребят творчеством и музыкой.

Завершат все работы на объекте в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.