Продажи квартир в новостройках Подмосковья увеличились на 20%

В Московской области с января по май 2024 года продажи квартир в новостройках повысились на 20%. С начала этого года в регионе зарегистрировано 25 тыс. сделок ДДУ. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Емкость рынка недвижимости Московской области позволяет ежегодно возводить 4,4 млн. кв. метров жилья в МКД. Это подтверждают и продажи девелоперов более 3,8 млн. кв. метров в год.

Высокий интерес на недвижимость в Подмосковье обусловлено привлекательной стоимостью квадратного метра, который ниже на 20-30% чем в соседней столице. При этом, покупатель может приобрести более просторную квартиру со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Более 75 тыс. семей в Московской области с начала 2024 года уже улучшили свои жилищные условия. Спрос на жилье в Подмосковье останется на уровне, несмотря на отмену льготной ипотеки с 1 июля, т. к. в области продолжит действовать семейная ипотека и другие меры поддержки, в том числе региональные.

Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.