Продажи квартир стартовали в ЖК «Равновесие» Одинцовского округа

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Продажи квартир начались в корпусе № 1 жилого комплекса «Равновесие». ЖК строится в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей. Заключение сделки оформляется в соответствии с 214-ФЗ.

Согласно проекту, новостройка общей площадью порядка 19 тыс. квадратных метров будет высотой в 7 этажей и вместит 350 квартир. Все входные группы корпуса оснастят пандусами для безбарьерного доступа маломобильных групп граждан. В пешей доступности расположен действующий детский сад на 360 мест.

Завершение строительства корпуса № 1 запланировано на III квартал 2026 года. На текущий момент в ЖК «Равновесие» сданы 5 домов, еще 7 — на стадии строительства.

Жилой комплекс комфорт-класса располагается в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности одно дошкольное образовательное учреждение, две средние общеобразовательные школы, теннисный корт, продуктовые магазины и заведения общественного питания.

Возведение домов жилого комплекса и соблюдение застройщиком требований 214-ФЗ контролируется Главным управлением государственного строительного надзора Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.