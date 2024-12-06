Приватизация областного имущества принесла Подмосковью 360 млн рублей

С начала года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в областной собственности, реализовано 126 объектов недвижимого имущества в составе 26 лотов, при этом до конца года в бюджет региона поступит еще порядка 100 млн рублей. Таким образом, поступления от приватизации составят не менее 450 млн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В план приватизации на 2024 год вошли имущественные комплексы бывших детских лагерей, объекты культурного наследия, подмосковные усадьбы, а также имущество, предназначенное для малого и среднего бизнеса.

Новшеством этого года стала реализация федеральной собственности в рамках переданных области полномочий. В частности, реализован бывший детский оздоровительный лагерь «Зеленый Шум» в д. Лужки городского округа Серпухов, что принесло в бюджет г. о. Серпухов и Московской области по 14 млн рублей соответственно.

Кроме того, в рамках нового подхода к продаже объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на торги выставлен главный дом Усадьбы «Васино», расположенный в городском округе Чехов, начальная цена которого составляет 1 рубль. Одновременно с объектом новый собственник получит в аренду земельный участок с размером годовой арендной платы равной 1 рублю в год. Аналогичным способом будет реализован и объект культурного наследия регионального значения «Дом управляющего фабрикой» в г. о. Балашиха.

С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах, можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.



В Подмосковье для создания условий по эффективному управлению и распоряжению собственностью региона создали министерство имущественных отношений. Оно регулирует эту деятельность посредством разработки порядков и требований, формирует реестр имущества и ведет учет операций с ним, осуществляет приватизацию госимущества, участвует в процессе создания и ликвидации государственных предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.