Пристройку на 580 мест возведут у школы в Подольске

Мособлархитектура поддержала цветовое решение пристройки к общеобразовательной школе, расположенной в городе Подольск, на улице Народная, дом 4, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проектом предусмотрена реконструкция существующего здания МОУ СОШ № 16 с возведением пристройки, вместимость школы увеличится на 580 мест и составит 1 080 человек. Общая площадь пристройки составит порядка 8,7 тыс. квадратных метров», — сказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 гг.». Завершение строительства запланировано на 2026 год.

Архитектурно-планировочное решение пристройки представлено в виде комплекса из трех корпусов переменной этажности — от 3-х до 4-х этажей. С существующим зданием, в котором планируется обучение начальных классов, их свяжет остекленный переход в уровне второго этажа.

В первом блоке будут располагаться: основная входная группа с вестибюлем, зоной ожидания и гардеробом, пространство библиотеки с читальным залом и IT зоной, актовый зал на 350 мест с артистическим и костюмерным помещениями, столовая на 540 мест, пищеблок полного цикла, технические помещения.

Второй блок займут учебные кабинеты средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения.

В третьем блоке запроектирован спортивный зал с сопутствующими помещениями, комплекс учебных мастерских по работе с деревом, металлом и текстилем, классы для занятий по кулинарии.

«Согласно проекту здание образует полузамкнутую композицию с просторным внутренним двором, позволяющим заниматься спортом, проводить открытые уроки и общешкольные мероприятия и отдыхать на переменах. Сложный рисунок прямоугольных и квадратных окон придает ритм протяженным фасадам. Сдержанная цветовая гамма, игра с объемами и вариативным соотношением глухих и светопрозрачных поверхностей создают выразительный облик здания и при этом гармонично интегрируют его в окружающую застройку», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В отделке наружных стен применяется навесная фасадная система с облицовкой керамогранитной плиткой. Терракотово-красный оттенок контрастирует с поверхностями белого цвета. Акцентный графитово-серый используется в оконных перебивках, перекрытиях конструкций лестничных маршей и отделке цоколя. Для естественного освещения широко используется витражное остекление.

На кровле создадут «пятый фасад». Геометрический рисунок на крыше появится для эстетичного восприятия здания с верхних этажей окружающих жилых домов.

Главный вход акцентируют П-образным порталом, выступающим из основного объема. Входы будут выполнены на отметке ноль и обеспечат безбарьерный доступ в здание. На фасаде предусмотрят места для размещения информационных конструкций.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением. Для учащихся появятся площадки с игровыми и спортивными комплексами для разных возрастных групп, поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.