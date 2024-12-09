Пристройку к поликлинике в пос Нахабино Красногорска начнут делать до конца года

Депутат Мособлдумы Роман Володин отметил, что до конца года в поселке Нахабино Красногорска начнут возводить пристройку к поликлинике, сообщает пресс-служба парламентария.

«Одним из знаковых наказов, полученных мной в ходе избирательной компании в 2021 году, было строительство пристройки к поликлинике в Нахабино. На протяжение долгого времени одна единственная поликлиника в Нахабино была вынуждена обслуживать свыше 11 тыс. детей при проектной мощности в 6 тыс. Общими усилиями с администрацией городского округа и профильными министерствами удалось добиться включения в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» строительство пристройки на 550 посещений в смену в 2024–2026 гг.», — отметил депутат Мособлдумы Роман Володин.

Он добавил, что на объект выделено финансирование в размере свыше 3 млрд рублей.

«В текущем моменте завершается доработка проектных решений. До конца года строители начнут возведение объекта», — уточнил Володин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.