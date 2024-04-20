Пристройка к школе в Ступине готова на 70%

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства пристройки к сельской школе в Ступино, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в городском округе Ступино к зданию Верзиловской средней общеобразовательной школы пристраивают учебный блок на 550 мест.

Четырехэтажная пристройка общей площадью порядка 6,5 тыс. квадратных метров готова на 70%. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем, продолжаются отделочные работы. По завершении строительства школу смогут посещать 825 учеников. Строительные работы планируют завершить до 1 сентября текущего года.

Отмечается, что в новом здании разместятся кабинеты средней и начальной школы, большой и малый спортзалы, а также четыре комнаты для занятий по домоводству — кройки и шитья для девочек, дерево- и металлообработки для мальчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.