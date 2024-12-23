Подмосковье продолжает направлять ресурсы и свои команды для восстановления ДНР, ЛНР и Запорожской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

«Ведется большая работа по восстановлению садов, школ, котельных, инфраструктуры. Все это принципиально важно, ведь именно такие меры являются показателем того, что жители возвращаются в свои родные дома. Все взаимодействие мы осуществляем совместно с федеральным центром», — сказал Воробьев.

Он добавил, что на новых территориях сейчас делается особый акцент на то, чтобы люди чувствовали себя спокойно и могли планировать свое будущее.

В понедельник Андрей Воробьев проводит традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».