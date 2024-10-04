Пригрупповые террасы отремонтировали в детском саду «Пчелка» в Дмитрове

В дошкольном отделении «Пчелка» Дмитровского округа отремонтированы 13 прогулочных участков, на 6 из которых расположены пригрупповые террасы. Они предназначены для прогулок и занятий воспитанников на свежем воздухе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам заведующей дошкольным отделением Эмилии Юсуфовой, террасы с момента ввода сада в 1979 году в строй получали только косметический ремонт.

В этом году за счет средств местного бюджета отремонтированы две террасы — ясельной и младшей групп, были проведены работы по демонтажу старых ограждений, установлены новые с защитными экранами, сделаны отмостки, оштукатурены и покрашены стены, а на лестнице смонтированы новые перила с разноуровневыми поручнями.

Обновленные террасы очень нравятся воспитанникам, родителям и сотрудникам детского сада. Аналогичные работы планируется провести еще на двух террасах.

В Дмитровском городском округе по инициативе главы муниципалитета Ильи Поночевного ежегодно дополнительно из местного бюджета выделяется по 250 тыс. на каждое здание образовательной организации для подготовки к новому учебному году. В народе эти средства называют грантом главы.

В этом году эти средства в «Пчелке» потратили на капитальный ремонт отопления в переходе между зданиями сада.

«Работать гораздо легче, когда ты знаешь, что сфера, в которой ты работаешь, имеет большую поддержку со стороны власти. И образование имеет такую поддержку от главы округа Ильи Игоревича Поночевного. Он наш друг, и мы всегда рады его видеть у себя в гостях», — сказала Эмилия Юсуфова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.