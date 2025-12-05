Приемы граждан по вопросам реновации проведут в Общественном штабе в декабре

Начиная с 18 декабря участники программы реновации смогут получить индивидуальные консультации от представителей профильных ведомств, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский

Встречи пройдут в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Записаться на прием необходимо заранее по телефону горячей линии: +7 (495) 548-20-80.

«Программа реновации — один из самых масштабных социально значимых проектов столицы. Поэтому мы тщательно анализируем все обращения жителей и регулярно отвечаем на вопросы участников. 18 декабря на площадке Общественного штаба представители Департамента градостроительной политики проведут очередной прием. Участники смогут уточнить детали об этапах переселения и механизмах подбора стартовых площадок для программы реновации. Также можно будет узнать общую информацию о ходе реализации программы и об особенностях законодательного регулирования. А 25 декабря департамент организует еще один прием, где расскажут москвичам, участвующим в программе реновации, о том, как проектируются новые жилые комплексы в районах со сложившейся городской инфраструктурой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Тематические приемы в Общественном штабе также проведут представители других учреждений, задействованных в реализации программы реновации. Так, 19 декабря на вопросы жителей ответит представитель Департамента городского имущества города Москвы, 23 декабря — Московского фонда реновации жилой застройки.

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации был создан по решению Общественной палаты города Москвы в мае 2017 года. Штаб предоставляет жителям столицы бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с программой реновации, содействует в решении сложных вопросов при участии органов исполнительной власти. За время его работы в штаб поступило более 233 тыс. обращений москвичей.

Ознакомиться с подробной информацией о деятельности Общественного штаба и графиком его работы можно на сайте. Получить консультацию — в будние дни с 09:00 до 20:00 по телефону горячей линии +7 (495) 548-20-80 или по предварительной записи на площадке штаба по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возведенные по программе реновации дома экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.