При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий

«Единая Россия» вместе с активом «Молодой Гвардии» и Минобрнауки ведет системный мониторинг работ по капремонту общежитий вузов — сейчас они идут в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году планово обновят 36 общежитий, сообщает пресс-служба партии.

«Реализация этой программы — часть народной программы партии. Мы обеспечиваем ее в бюджете. До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — еще в 117. Необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу. Итогом нашей совместной работы должно стать создание в высших учебных заведениях необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятия наукой», — подчеркнул руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на заседании штаба по мониторингу капремонта и строительства студенческих общежитий.

Кроме этого, Президент поставил задачу, чтобы по всей стране развивались центры науки и образования. Для этого до 2030 года необходимо построить 25 университетских кампусов. К 2036 году их должно быть 40. Завершен конкурсный отбор первых 25 кампусов, которые возведут к 2030 году.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что для качественной реализации программы капремонта студенческих общежитий по запросу «Единой России» Минобрнауки был разработан стандарт проведения капремонта и оснащения общежитий современной инфраструктурой.

«Стандарт отвечает запросу времени, потребностям студентов. Что очень важно, в стандарте отдельно выделена инфраструктура для студенческих семей», — подчеркнул депутат.

Александр Мажуга напомнил, что по инициативе партии в первом чтении принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов. Кроме того, обновленные стандарты предусматривают обязательные условия для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы говорили о том, что здания необходимо оснастить качественной, хорошей мебелью. Это также сделано. Средства доведены до 23 вузов, оснастили 34 общежития», — сообщил он.

Отдельный блок программы касается обучения сотрудников университетов, вовлеченных в процессы организации и проведения капремонта, рассказал парламентарий. В 2024 году обучение в пилотном режиме провели для подведомственных организаций Минобрнауки РФ, в 2025 году оно стало доступно для всех вузов.

Партия также уделяет особое внимание инфраструктуре образовательных организаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На 2025–2030 годы запланированы работы по 114 объектам, уточнил Александр Мажуга.

Парламентарий предложил уже с января следующего года сформировать единый перечень объектов, в которых предстоят работы по капремонту. Кроме того, в декабре «Единая Россия» запустит опрос студентов о качестве проведенных ремонтов и тех общежитиях, где обновление необходимо.

Представители Минобрнауки РФ и Минздрава РФ поблагодарили «Единую Россию» за поддержку при реализации программы капремонта студенческих общежитий.

«Хочу поблагодарить „Единую Россию“ за поддержку проекта. Минздрав является его активным участником», — сообщил директор финансово-экономического департамента Леонид Шалом.

По его словам, запланированы ремонты таких вузов, как Казанский государственный медицинский университет, Южно-Уральский, Сибирский государственный медицинский университет, Омский государственный медицинский университет и Волгоградский государственный медицинский университет.

Программа мониторинга капремонта студенческих общежитий для «Молодой Гвардии» очень важна, подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

«Она дает нам доступ в вузы и общежития, чтобы уделять внимание условиям жизни студентов. С 2022 года мы создали более 300 студенческих штабов, из них 76 — в этом году», — сказал он.

Антон Демидов в заключение напомнил, что «Молодая Гвардия» подписала с Минобрнауки РФ соглашение, один из пунктов которого касается мониторинга ремонта общежитий.

