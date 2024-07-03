При благоустройстве «Крылатских холмов» учтут мнения спортсменов и жителей соседних районов

Во время реконструкции легендарной Олимпийской велотрассы в Крылатском, которую открыли к Играм-80, будет проведено обновление существующей инфраструктуры без строительства капитальных сооружений и сохранен статус особо охраняемой природной территории.

Об этом стало известно благодаря запросу в мэрию Москвы от муниципального депутата Евгения Герасимова. Поклонники велоспорта жаловались на состояние олимпийских объектов парка, построенного еще в 1970-е годы. Была запланирована реконструкция, однако вокруг нее сразу же возникло множество слухов. Чтобы прекратить домыслы столичный парламентарий выяснил подробности грядущей реконструкции.

«В ответе меня заверили, что строительства жилых домов, офисных зданий и других объектов, не относящихся к спортивной и рекреационной инфраструктуре, в границах территории не будет. Сейчас идет подготовка концепций и проектов благоустройства с учетом пожеланий жителей. Итоговый проект выберут сами жители на „Активном гражданине“, — рассказал Герасимова в своем посте.

В ответе на запрос депутата также отметили, что во время реконструкции пространства будут сохранены общий вид и функциональное наполнение парка. Не будут затронуты территория храма, родника, прогулочные зоны и имеющиеся спортивные объекты. Кроме того, сохранится статус особо охраняемой природной территории, подразумевающий защиту флоры и фауны парка.

По плану благоустройства, территорию «Крылатских холмов» объединят общими маршрутами с Гребным каналом, что сделает район крупнейшим спортобъектом.

Спортивное сообщество в свою очередь поддержало инициативу по развитию «Крылатских холмов». Профессионалы и любители велоспорта проводят акции в защиту велосипедной трассы, собирают подписи и готовы принимать участие в разработке концепции обустройства.

Архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец отметила, что статус особо охраняемой природной территории, закрепленный федеральным и региональным законодательством города Москвы, говорит не только о ценных природных характеристиках флоры и фауны парка, но и о том, что парк охраняется государством и любое нарушение правил охраны и использования природных ресурсов парка влечет за собой административную и даже уголовную ответственность.

«Ландшафтный парк „Крылатские холмы“ является частью крупнейшего в столице парка „Москворецкий“ площадью более 3,5 тыс. га, территории которого находятся под особым присмотром городских властей, так как имеют общий статус ООПТ. К тому же на территории Крылатских холмов в самом сердце на возвышении располагается объект культурного наследия федерального значения — храм Рождества пресвятой Богородицы, построенный еще в XIX веке, почти полностью утраченный в советский период и восстановленный уже в нашем веке. Видовые раскрытия на него являются органичной частью восприятия всего природного заказника Крылатских холмов», — подчеркнула Муринец.

Она уточнила, что, поскольку вся территория парка находится на балансе у города, можно быть уверенным, что ни визуальный ландшафтный облик, ни растения, ни фауна при благоустройстве парка утрачены не будут.

«Между тем следует отметить насущную потребность в реконструкции олимпийских объектов парка, построенных в 70-е и ставших излюбленным местом для спорта и отдыха горожан. Следует отметить и важность формирования современной парковой инфраструктуры, которая бы одновременно обезопасила занятия спортом, дала бы дополнительный комфорт отдыхающим и сохранила бы парк в целостности», — добавила архитектор.