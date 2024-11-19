Преподаватель приобрела квартиру в Балашихе по соципотеке

Жанната Бадакова приехала в Балашиху из Астраханской области. Ранее она жила в квартире по социальному найму. Приняв участие в программе «Социальная ипотека», она приобрела собственную квартиру в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жанната Бадакова преподает русский язык и литературу в школе № 32 в ЖК «Измайловский лес». Стать педагогом она мечтала с детства.

«Я купила квартиру в жилищном комплексе «Измайловский лес», где раньше снимала. Теперь у меня там собственная «евродвушка». На территории находится школа. Так что, на работу я хожу пешком, очень удобно», — сказала Бадакова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые, молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Среди важных условий программы — отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учетной нормы (она устанавливается в муниципальном образовании, на территории которого зарегистрирован участник программы), а также возможность получить ипотечный кредит.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.