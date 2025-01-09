Преподаватель из Подмосковья купила жилье благодаря «Соципотеке»

Приняв участие в программе «Социальная ипотека», учительница начальных классов из городского округа Красногорск отметила новоселье в просторной «двушке», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Юлия Сальникова работает в МБОУ «Нахабинская СОШ № 2». Ее стаж приближается к 30 годам. По словам обладательницы сертификата, еще в детстве она играла в «школу».

«Сейчас я вижу, как мои ученики тянутся к знаниям, у них глазки горят, они стараются ответить, любят получать «пятерки». Мне такая отдача придает больше сил, чтобы интереснее вести уроки», — делится она.

Сальниковы снимали квартиру. Узнав в профсоюзе о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, Юлия решила подать документы. Квартиру она выбрала на вторичном рынке.

«Дом новой постройки с благоустроенным двором. У нас большая светлая двухкомнатная квартира. Мы уже познакомились с соседями, все хорошие люди», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.