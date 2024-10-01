Представители Минстроя Подмосковья обсудили реконструкцию и ремонт спортобъектов

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел в Сергиево-Посадском округе выездное расширенное заседание на тему «Реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

В мероприятии приняли участие представители министерства строительного комплекса и министерства физической культуры и спорта Подмосковья, а также администрации городского округа принимающей стороны.

«Депутатский корпус систематически контролирует реализацию всех государственных и муниципальных программ. Мы сегодня посвятим свою работу именно объектам спорта. У нас в этом году в госпрограмме по устройству плоскостных спортивных сооружений 16 объектов, на следующие 2 года — еще 27. В прошлом году было 11. То есть в среднем мы где-то по 15 объектов в год стараемся делать», — озвучила в начале встречи председатель Комитета Линара Самединова.

В регионе до конца 2024 года после реконструкции сдадут в эксплуатацию 4 спортивных объекта — 2 стадиона в Люберцах и Щелково и 2 ФОКа в Бронницах и Раменском. Пятое учреждение — ФОК в Можайском — уже открыт для местных жителей.

В 2025 году к вводу планируются еще четыре спортивных сооружения — спортшкола в Клину, ФОК с бассейном в Лобне, стадион «Спартак» в Луховицах и спорткомплекс «Старт» в Реутове.

«На сегодняшний день все контракты по данным объекта 2025 года заключены. По трем объектам получены положительные заключения на экспертизах, приступили к производству работ», — добавил начальник управления капитального строительства Министерства строительного комплекса Московской области Виталий Ирьян.

Про программу капремонта спортивных сооружений в Подмосковье рассказал заместитель гендиректора Дирекции заказчика капитального строительства Александр Лукьянов. По его словам, на этот год в нее вошли 9 объектов, на одном из которых работы завершены. Уже сдан стадион «Старт» в Богородском. До конца года работы по ремонту будут завершены на бассейне «Бриз» в Дмитровском округе, стадионе «Авангард» в Коломне, стадионе «Чайка» в Королеве, спорткомплексе «Орион» в Балашихе, спорткорпусе в Ступино, стадионе «Гидросталь» в Чехове и спорткомбинате «Строитель» в Наро-Фоминском. Сроки сдачи бассейна «Чайка» в Сергиево-Посадском, как уже было отмечено ранее, могут быть сдвинуты. Это единственный проблемный объект в этом году. Совместно с администрацией мы на еженедельной основе встречаемся с подрядчиком, ежедневно контролируем количество рабочих и ход выполнения работ, чтобы объект был сдан в срок», — подчеркнул Александр Лукьянов.

По его словам, еще 8 объектов будут капитально отремонтированы в 2025 году: спортшкола «Электросталь» в Электростали, спорткомплекс «Шаховской ДОК» в Шаховской, стадион СК «Мещера» в Егорьевске, стадион «Торпедо» в Орехово-Зуевском, стадион «Строитель» в Клину, спортшкола олимпийского резерва в Люберцах, стадион «Полет» в Лыткарино и стадион «Металлург» в Ступино. Итого, в ближайшие три года планируется в части капитального ремонта выполнить порядка 46 объектов.

Также Александр Лукьянов рассказал о строительном контроле, который осуществляется Дирекцией в целом по области, в том числе на объектах образования и культуры.

«Строительный контроль у нас выезжает два раза в неделю. Инженерно-строительный контроль в первую очередь проверяет качество и объем работ. Совместно с заказчиком мы помогаем коллегам в соблюдении сроков, графиков производства работ и так далее. В 2024 году за 9 месяцев мы уже выписали 48 предписаний», — отметил Лукьянов.

Мероприятие завершилось обменом мнений. Все озвученные в рамках заседания предложения, по словам Линары Самединовой, будут проработаны Комитетом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.