Предпринимателям представили крупные объекты для инвестиций в формате роуд-шоу

Столичный департамент по конкурентной политике 23 мая провел роуд-шоу «Топ-лот года и уникальные предложения от города для большого бизнеса», на котором представил крупные объекты недвижимости, доступные на городских торгах, рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Участниками мероприятия стали представители органов власти, генеральные, исполнительные директора, топ-менеджеры ведущих строительных, инвестиционных и девелоперских компаний.

«Москва реализует на торгах объекты не только для малого и среднего, но и для крупного бизнеса. Например, в число представленных сегодня лотов вошла доля, составляющая 100 процентов уставного капитала ООО „ЦОС“, а именно — акции гостиничного комплекса „Берлин“. Также участники ознакомились с перспективами реализации масштабных инвестиционных проектов. На роуд-шоу было презентовано пять лотов, дающих возможность победителям торгов построить общественно-деловые центры или промышленные предприятия на территории ТиНАО и ЮВАО», — уточнил Пуртов.

Создание современной и качественной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств — одна из ключевых задач столицы.

«Москва — это крупный промышленный и научно-производственный центр. Чтобы опережающими темпами создавать новые промпредприятия, город проводит торги на право заключить соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов, которые подразумевают последующую аренду земельных участков для строительства новых заводов по льготной ставке один рубль в год. При этом уже заранее определены максимальная площадь предприятия, перечень отраслей для строительства завода, а также сформирован земельный участок и установлены нужные виды разрешенного использования», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В ходе мероприятия эксперты рассказали, как подобрать и приобрести объект для бизнеса и инвестиций, на каких условиях проходят торги, какие требования необходимо соблюсти участникам и победителям.

«Роуд-шоу, проводимые департаментом города Москвы по конкурентной политике, — это эффективный канал коммуникации между городом и инвесторами. Несмотря на то, что на столичном Инвестиционном портале выкладывается исчерпывающая лотовая документация, на мероприятии всегда есть возможность задать вопросы представителям власти и экспертам, оценить перспективы и риски проектов. Это помогает принимать более обоснованные инвестиционные решения и быть в курсе рыночных тенденций», — резюмировала председатель правления ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова.

Столичный департамент по конкурентной политике каждый месяц проводит встречи с представителями бизнеса, инвесторами и другими жителями города, заинтересованными в запуске или масштабировании своего дела. Участники могут напрямую задать экспертам интересующие их вопросы о лотах, процедуре проведения открытых торгов, нововведениях в законодательстве и другие.