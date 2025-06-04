Предпринимателям Москвы представили помещения под бизнес-проекты для детей

На площадке АНО «Среда возможностей» прошло роуд-шоу для предпринимателей под названием «Инвестиции в будущее: городские помещения под бизнес-проекты для детей». Участникам представили варианты недвижимости, подходящей для создания бизнеса в сфере детских товаров и услуг, а также рассказали о мерах городской поддержки в этом направлении, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что детский бизнес — перспективная ниша, если правильно выбрать направление и организовать процессы. Здесь всегда есть место для свежих идей и нестандартных подходов. Город готов поддерживать такие инициативы, например, через программу «1 рубль за квадратный метр в год». Уже заключено более 30 договоров аренды зданий и помещений под частные образовательные учреждения.

«Кроме того, предприниматели могут получить кредит с государственной поддержкой. Об этих возможностях, а также о том, как приобрести или арендовать у города помещение под бизнес-проект для детей, узнали участники роуд-шоу», — пояснил Пуртов.

Среди предложенных лотов — четыре помещения на продажу и одно здание в аренду, расположенные в Останкинском, Хорошевском, Обручевском, Гагаринском районах и Северном Бутове. Площадь помещений — от 214 до 375,6 кв. м, а здания — 1074,8 кв. м.

Департамент города Москвы по конкурентной политике регулярно организует встречи с бизнесменами, инвесторами и другими горожанами, заинтересованными в запуске или развитии своего дела. На этих мероприятиях можно напрямую задать вопросы экспертам: о лотах, процедуре торгов, изменениях в законодательстве и другие.

Москва выставляет разнообразное имущество на торги, а ознакомиться с объектами можно на городском инвестпортале (https://investmoscow.ru/). В разделе «Имущество от города» (https://investmoscow.ru/tenders/) доступны фото, документы, условия сделок и даже 3D-туры по помещениям.

Для участия в онлайн-аукционах потребуются регистрация на площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.