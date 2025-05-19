Предпринимателям доступно два коммерческих помещения в районе Ново-Переделкино

На городские торги выставлено два нежилых помещения в районе Ново-Переделкино. Предприниматели смогут открыть в них практически любой вид бизнеса: назначение объектов — свободное, сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Среди объектов недвижимости, выставляемых на городские торги, можно найти как небольшие, так и просторные помещения, подходящие для реализации самых разных бизнес-идей. Например, сейчас предпринимателям доступно два помещения площадью более 300 кв. м каждое по адресу улица Чоботовская, дом 2, корпус 2, — недалеко от станции метро „Новопеределкино“ и парковой зоны „Чоботовский лес“. Объекты расположены на первом этаже и имеют отдельный вход. В них можно открыть самые разные виды бизнеса: супермаркет или специализированный магазин, ресторан или кафе, студию фитнеса или детский развивающий центр», — прокомментировал Кирилл Пуртов.

Площадь помещений составляет 323,2 и 337,1 кв. м. Они подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Заявочные кампании завершатся 22 мая, а торги пройдут 3 июня на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись