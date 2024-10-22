Предприниматели смогут приобрести помещение в столичном районе Новокосино

Столица выставила на продажу нежилое помещение свободного назначения на востоке города, в районе Новокосино, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение площадью 254,7 кв. м находится недалеко от станции метро «Новокосино» на первом этаже жилого дома. Он расположен по адресу: ул. Суздальская, д. 12, корп. 4.

«Объект имеет свободное назначение, а значит победитель аукциона сможет открыть здесь досуговые и образовательные центры, салон красоты и другие учреждения сферы услуг. Коммерческие объекты востребованы у предпринимателей. Только за первое полугодие текущего года на торгах было реализовано свыше 1,1 тыс. подобных помещений, а конкуренция составила свыше семи участников на лот», — уточнил Пуртов.

В помещение есть отдельный вход, оно подключено к основным коммуникациям — электричеству, канализации и водоснабжению.

Заявочные кампании завершатся 5 ноября, а победитель будет определен на открытом аукционе 14 ноября.

Как сообщил ранее мэр города Сергей Собянин, с 2014 года продажи столичной недвижимости выросли в 13 раз. На торгах продаются и сдаются в аренду коммерческие здания и помещения, машино-места, участки для строительства частных домов или земля под магазины, дома быта, кафе и рестораны. Предлагаются и нестационарные торговые объекты.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в мегаполисе, можно узнать здесь.