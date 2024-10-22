Предприниматели смогут приобрести помещение в районе Некрасовка

Столица выставила на торги 18 помещений свободного назначения в районе Некрасовка, который находится на юго-востоке Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Предприниматели смогут приобрести на торгах объекты площадью от 49,7 до 142,6 кв. м.

«Коммерческие объекты на первых этажах жилых зданий в районах с развитой инфраструктурой популярны у предпринимателей. Как правило эти объекты имеют свободное назначение, что предоставляет широкие возможности для бизнеса: в них можно открыть магазины, аптеки, кафе, пункты выдачи товаров и другие предприятия сферы услуг. Например, сейчас на торги по продаже выставлены сразу 18 таких помещений в районе Некрасовка. Они будут реализованы посредством открытых аукционов в электронной форме, которые состоятся в период с 28 ноября по 24 декабря в зависимости от выбранного лота», — поделился Пуртов.

Семь помещений находятся на улице Маресьева, шесть — на улице Маршала Еременко, по два — на улице Недорубова и на проспекте Защитников Москвы, одно — на улице 2-й Вольской. Все помещения имеют отдельный вход с улицы и подключены к основным коммуникациям — электричеству, водоснабжению и канализации.

Заявочные кампании завершатся в период с 19 ноября по 16 декабря.

Для участия в торгах необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.