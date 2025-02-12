Предприниматели смогут открыть спортивный объект в Зеленограде

На городские торги выставили право на размещение некапитального объекта спортивного назначения в Зеленоградском административном округе, сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь будущего сооружения может достигать 70% от размера предоставленного участка.

«Город предлагает инвесторам участок площадью 7000 кв. м на Никольском проезде в Зеленограде. Стоимость размещения некапитального объекта определится в ходе электронного аукциона, который состоится 4 марта. Победитель торгов в течение 3 лет сможет установить на выделенном участке футбольный манеж, теннисный корт, волейбольную площадку или другой спортивный объект из перечня, утвержденного Москомспортом», — прокомментировал Пуртов.

Победитель аукциона будет самостоятельно выбирать функциональное назначение объекта от физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего крытый каток, корты для сквоша, объекты для занятий пейнтболом, до полей для гольфа, бейсбола, регби или футбола.

Заявочная кампания продлится до 28 февраля. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.